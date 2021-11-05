Santralin çakıl havuzunda ölü bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Adem Bilir (28), çalıştığı beton santralinde içi su dolu çakıl havuzunda ölü bulundu. Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırıp, havuza düştüğü tahmin edilen Bilirin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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İlçeye bağlı Cayvar Mahallesindeki beton santralinde sabah iş başı yapan Adem Bilirden uzun süre haber alamayan mesai arkadaşları, merak edip aramaya başladı. Bilir, öğle saatlerinde içi su dolu çakıl havuzunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilirin hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Bilirin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakıl çekme makinesine kolunu kaptırdıktan sonra su dolu çakıl havuzuna düştüğü tahmin edilen Adem Bilirin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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