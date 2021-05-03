‘Sarallar’a operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Bakırköy başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve ‘Sarallar’ olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Verdikleri ifadenin ardından 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması ve 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. DHA