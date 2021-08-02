Sargılı koluyla camı kırdı, 1 milyonluk çek çaldı

İstanbul'da kolunun sargılı olmasına rağmen, bir otomobilin camını kırarak içinde 1 milyon liralık çek ve bir laptop bulunan çantayı alan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili bir kişi aranırken, kolu alçıda olan şüphelinin aracın camını kırması, arkadaşının ise çantayı alması kameralara da yansıdı.

HABIP ATAM

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Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece, Halkalı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir iş insanın park ettiği otomobilin camını kıran şüphelileri arka koltuktaki çantayı alarak kaçtı. İçinde 1 milyon lira değerinde çek ve dizüstü bilgisayar bulunan çantasının çalındığını gören iş insanı durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı iki kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerden birinin kolunun sargılı olması dikkat çekti. Sargılı koluna rağmen otomobilin arka camını kırdığı belirtilen şüphelinin bu işlemi gerçekleştirmesinin ardından yanındaki arkadaşının çantayı aldığı belirtildi.

Polis ekipleri eli ve kolu sargılı olan şüphelinin S.Y.(27) olduğunu belirledi. Şüpheli olaydan bir gün sonra Halkalı’da gözaltına alındı. Çalınan malzemeler ise şüphelinin adresinde yapılan aramalarda bulundu. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.