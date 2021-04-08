Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şile’de gemide yangın paniği

Şile Limanı'nda demirli bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:37, 08/04/2021
HaberlerGünün İçinden

Edinilen bilgiye göre, Şile Limanı’nda demirli bulunan bir balıkçı gemisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi. (İHA)

Haber Polis yangın
Yayınlanma Tarihi:19:29,