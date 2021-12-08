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Suriye’den bu kez toz bulutu geldi, göz gözü görmedi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Yayınlanma: 16:42 - 08 Aralık 2021 Güncellenme:
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Suriye sınırına yer alan Ceylanpınar ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Toz bulutu nedeniyle gökyüzü sarı renge büründü.

Görüş mesafesinin azaldığı ilçede sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, astım hastalarının ve yaşlıların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

MARDİN’DE DE ETKİLİ OLDU

Mardin’de toz bulutu nedeniyle gökyüzü kızıla döndü. Toz bulutunun geldiğini görenler ağız ve burunlarını maske ile kapatmaya çalıştı. Kendilerini tozdan korumaya çalışanlar evlerine girip kapı ve pencerelerini kapattı. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların toz bulutu süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.
(İHA)

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