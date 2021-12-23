Haberler - Günün İçinden

Suriye’ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi yakalandı

Sınırdan yasadışı yollarla Suriye’ye geçmeye çalışan PKK/YPG terör örgütü üyesi, Kilis jandarması tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Suriye’ye geçmeye çalışan terör örgütü üyesi yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG terör örgütü üyesi yabancı uyruklu M.A.'nın yasadışı yollardan Suriye'ye geçmek için Kilis'e geldiği istihbaratını aldı.

Ekipler, Küplüce Köyü bölgesinde düzenledikleri operasyonla şahsı kıskıvrak yakaladı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster