Tarihi çarşıda gaz sıkışması paniği

Edirne’nin tarihi Alipaşa Çarşısı’nda taşların yerinden oynadığını gören esnaf, gaz sıkışması şüphesiyle itfaiyeye haber verirken, yapılan incelemede herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.

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Alipaşa Çarşısı'nda bazı taşların yerinden oynadığını gören esnaf, zemin katta bulunan boşlukta gaz sıkışması endişesiyle durumu hemen çarşı yönetimine ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Esnaf tarafından çarşının kepenkleri indirilerek vatandaşların girişine izin verilmedi.

Kısa sürede çarşıya gelen doğalgaz şirketi ve itfaiye ekipleri, gaz ölçülümü yaptı. Yapılan ölçümde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Kontrollerin ardından çarşı alışverişe yeniden açıldı.

Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, kısa süreli endişe ve korku yaşadıklarını söyleyerek, konunun gaz sıkışmasından değil, taşlarda oluşan rutubetten kaynaklandığını belirtti. (İHA)