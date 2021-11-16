Tartıştığı kişiyi araçla sürükledi, cezası belli oldu

Fatih'te trafikte tartıştığı kişiyi aracın ön kaputunda metrelerce sürükleyen sanık yargılandığı davada, 'kasten yaralama' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Olay, Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda, 7 Mart 2020 tarihinde, 22.50 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, müşteki Y.E. motosikleti ile ışıklarda beklediği esnada, şüpheli Mesut Yalçın aracından inerek Y.E.’nin yanına geldi.

Tarafların bir anda yumruklaşmaya başladığı olayda, araya vatandaşların girmesi sonucunda şüpheli araca bindirildi. Sonrasında aracı bir anda hareket ettiren sürücü, motosikletli Y.E.'yi, aracın kaputunda metrelerce sürükledi. Y.E.'nin kaputtan düşmesi sonucu, sürücü yoluna devam ederken, müştekinin şikayeti üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

150-200 METRE SÜRÜKLENDİ

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede olay anlatıldı. Müşteki Y.E.'nin ifadesinde kendisine selektör yapan aracın sürücüsü Mesut Yalçın'a dönerek ‘neden selektör yapıyorsun, kırmızı yanıyor' dedi. Bunun üzerine aracından inen şüpheli Mesut Yalçın, müşteki Y.E.'nin yanına gelerek küfür etti ve kaskın açık olan kısmından müştekiye iki yumruk attı.

Aldığı yumruk darbeleri sonucunda müşteki motosikletiyle dengesini kaybedip yere yığılırken, şüpheli vurmaya devam etti. Motosikletinden kurtularak ayağa kalkan müştekiden uzaklaşıp, ‘sen şimdi göreceksin' diyerek aracına giden şüpheli Mesut Yalçın, aracı müştekinin üzerine sürdü.

Müşteki, aracın altında kalmamak için aracın kaputuna atladı ancak şüpheli durmadan aracı sürmeye devam etti. Hızlı bir şekilde, manevralar yaparak aracı 150-200 metre süren şüpheli Mesut Yalçın, küfür ederek ‘az bile, öldürmek lazımdı' diyerek müştekinin aracın üzerinden düşmesinin ardından uzaklaştı.

SÜRÜCÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Mesut Yalçın'ın iddianamede yer verilen ifadesinde, kendisinin de müştekiyi itmesi üzerine yumruklaşmaya başladıklarını daha sonra çevredekilerin başlarına toplandıklarını, sonrasında aracına geçerek kapıyı kilitlediğin ve tanımadığı kişilerin aracını tekmelemesi üzerine kaçmak için manevralar yaptığını söylediği aktarıldı.

Mesut Yalçın'ın iddianamede yer alan ifadesinde, aracın kaputuna atlayan müştekinin araçtan düşmesi için manevralar yaptığını ve müşteki Y.E.'yi öldürme kastıyla aracını üzerine sürmediğini, kendisini darp eden müştekiden şikayetçi olarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

SANIK BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada müşteki Y.E., şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, son sözü sorulan sanık Mesut Yalçın ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatini talep ettiğini belirtti.

5 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mesut Yalçın hakkında her ne kadar ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eyleminin ‘kasten yaralama' suçunu oluşturduğu belirtti. Sanığın eyleminin kim tarafından başlatıldığının kesin olarak tespit edilemediğini ve eylemin kavgaya dönüşen tartışma sırasında işlenmiş olduğu kaydeden heyet, sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal hükümleri uygulanarak ‘kasten yaralama' suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası verilmesine karar verdi. (İHA)

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