TBMM’de kamu denetçiliği için 3 aday isim belirlendi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu, görev süresi bitimi nedeniyle boş kalan 1 kamu denetçiliğine 3 adayın ismini belirledi.

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Karma Alt Komisyonu, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer Başkanlığında toplandı. Komisyonda, 4 yıllık görev süresi dolan Sadettin Kalkan’ın yerine kamu denetçiliği kadrosu için yapılan 31 kişinin başvurusu değerlendirildi.

Boşalan kamu denetçiliğine 3 adayın ismi belirlendi. Kalkan da yeniden aday oldu. Komisyonda yapılan gizli oylama sonucu Kalkan ile birlikte Didem Yeter Güler ve Reşit Uzel, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi.

Alt komisyon, 3 adayı üst komisyona bildirecek; üst komisyon da 15 gün içinde bu adaylar içinden yapacağı gizli oylama ile kamu denetçisi seçecek. DHA