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Tekirdağ’da ceviz işleme tesisinde korkutan yangın 

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ceviz işleme tesisinin deposunda, elektrik panosundan yangın çıktı. Alevlerin sardığı tarım makineleri ile depo kullanılamaz hale geldi. 

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Tekirdağ’da ceviz işleme tesisinde korkutan yangın 

Süleymanpaşa’ya bağlı kırsal Işıklar Mahallesi’ndeki ceviz işleme tesisinde, tarım aletlerinin de bulunduğu depoda bu sabah yangın başladı. Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede depoyu sardı. Çalışanlar, yangına hemen müdahale etmeye başlarken, itfaiyeye de haber verildi.

İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak, yaklaşık 3 saatte söndürüldü. Tarım aletleri, ilaçlama makineleri, sulama malzemeleri ile 5 bin boş ceviz çuvalı yanarken, depo da kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

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