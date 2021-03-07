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Tokat’ta 2 köyde corona virüsü karantinası

Tokat'ın Niksar ilçesinde corona virüsü vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Güncellenme: 17:19, 07/03/2021
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Tokat’ta 2 köyde corona virüsü karantinası

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü vakalarındaki artış nedeniyle Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinde bugünden itibaren 7 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 07.03.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Çay köyü ve Terzioğlu köylerinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 72’nci maddesi gereği 07.03.2021 tarih ve saat 21.00 itibari ile 7 gün süreyle karantina kararı alınmıştır” denildi. DHA

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