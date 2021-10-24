Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dağlık alanda traktörün yaklaşık 15 metre aşağıdaki uçuruma devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Beyşehir'e bağılı Bayavşar Mahallesi Karakaya mevkisindeki dağ yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner C. (38) yönetimindeki 42 KV 910 plakalı römorklu traktör, eğimli taşlık yolda seyir halindeyken geriye doğru gelip sürüklenerek uçuruma devrildi. Ağaçlar arasında römorkuyla ters dönen traktörün altında kalan Ali Kırmızıtaş (86) hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile römorkta bulunan Fatih D. (40) ve Özkan T. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı yaralı olarak atlatan sürücü Taner C., verdiği ilk ifadesinde frenin tutmaması sonucu yoldan uçuruma doğru sürüklendiklerini söylediği iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)