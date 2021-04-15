Üreticiler isyan etti: Adalet istiyoruz

Üreticiler, haklarında soruşturma başlatılan kişilerin görevde kalmaları sebebiyle memuriyet etkilerini kullanarak adli makamları etkilediğini ileri sürdüler ve bu kişilerin görevden uzaklaştırılması talebinde bulundular.

Üreticiler bir basın açıklamasıyla durumu protesto ederken, basın açıklamasında müvekkilleri adına konuşan avukatlar şu ifadelerde bulundu;

*24 Mart 2021 tarihinde Karataş ilçesinin Adalı mahalle muhtarı, polis ihbar hattını arayarak ‘Bir kamu personelinin kendisinin talebi olmadığı halde iş karşılığı yüklü miktarda para istediğini, işleri halledeceğini söylediğini ihbar etti.

*Mağdurun bu ihbarı üzerine ilgili kamu görevlisi hakkında, İl jandarma Komutanlığında idari soruşturma başlatıldı. Bu idari soruşturmada çok sayıda mağdur ve bilgi sahibi ifade verdi. Alınan ifadelerde, Söz konusu kamu görevlilerinin çıkar amaçlı illegal yapılanmaya gittikleri, halkta korku iklimini oluşturarak para istedikleri, değişik nedenlerle dolandırdıklarını, kamu görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıkları iddia edildi.

“KORKU İKLİMİ OLUŞTU”

*Korku iklimi oluşturan kamu görevlileri hakkında Karataş’ta ikamet eden mağdur çiftçiler tarafından ‘Rüşvet, İrtikap, Tehdit, Hakaret, Görevini kötüye kullanma' suçlarından dolayı Karataş Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ancak söz konusu şahısların görevlerinin başında olmaları, Karataş Cumhuriyet Savcılığı tarafından adil ve etkin bir soruşturma yapılamadığı, bir kısım dosyalar yönünden delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.

*Karataş Cumhuriyet savcılığına başvuran çok sayıda mağdurun şikayetinin bu kamu görevlilerinin halen görevde olmaları nedeni ile sonuçsuz kalması, halkta oluşan korku iklimini derinleşmiştir. Halk açıkça ‘Biz şikayet ediyoruz adamlara hiç bir şey olmuyor' diyerek kamu görevlilerinin ne denli güçlü olduğunu kanısına varmışlardır.

*Haklarında çok ciddi delil ve iddialar bulunan kamu memurlarının halihazırda görevlerinde bulunmalarının başlatılan soruşturmalara zarar vereceği gibi etkin ve adil bir soruşturmanın devam etmesi de mümkün olmayacaktır. Görevleri başında bulunan memurların görevlerinde kaldığı sürece mağdur halkın ve ilçede bulunan bilgi sahibi kamu memurlarının ifade vermeleri mümkün olmayacaktır.

*Söz konusu Kamu görevlileri hakkında başlatılan soruşturmalar dikkate alınarak, bu Soruşturmaların etkin ve adil yürütülmesi için kamu görevlilerinin görevlerinden el çektirmelerini, adaletin tesisi için mağdurların korkmadan kolluk birimlerinde ve Karataş Cumhuriyet Savcılığında ifade verebilmelerinin sağlanmasını mağdurlar adına talep ediyoruz.

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