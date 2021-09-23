Uzman çavuş trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzurum’da görev yapan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı yıllık izin için geldiği Bartın’da trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Kaza, Bartın-Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın (23) idaresindeki 67 TH 059 plakalı Volkswagen marka otomobil Karabük'ten Bartın yönüne seyir halinde iken tünel girişinde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti.

Bu sırada Akıncı'nın kullandığı otomobil karşı şeritten gelen Mert Y. yönetimindeki 37 RE 554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sırasında Karabük yönüne seyir halinde olan Rıdvan C. yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı hafif ticari araçta duramayarak kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kullandığı otomobilde sıkışan Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Akıncı'nın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Y. ise 112 Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın Erzurum'da görev yaptığı ve memleketi Bartın'a yıllık izin için geldiği öğrenildi. (İHA)