Veresiye motor yağı cinayeti sanığına ilk duruşmada 18 yıl hapis

Bursa'da veresiye motor yağı satılması konusunda çıkan tartışmada meslektaşı Arif Ergün'ü tüfekle vurarak öldüren oto tamircisi Musa Özdoğan ilk duruşmada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Osmangazi ilçesinde ocak ayında oto tamirhanesi bulunan Arif Ergün, meslektaşı ve arkadaşı Musa Özdoğan’ın iş yerine gidip, çalışanı Nail Altıntaş’tan, veresiye motor yağı istedi. Altıntaş, “Veresiye satış yapmıyoruz” deyince Ergün, “Bir işimizi görmüyorsunuz” diyerek, küfredip ayrıldı.

Altıntaş, durumu patronu Musa Özdoğan’a haber verdi. Musa Özdoğan, telefonla aradığı Arif Ergün’ü, yüz yüze konuşmak için iş yerine çağırdı. Ergün, arkadaşları Şahit Harmancı ve Serkan Doğru ile Özdoğan’ın, Yunuseli Mahallesi’ndeki iş yerine gitti.

Nail Altıntaş’ın da aralarında bulunduğu taraflar arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde bulunan av tüfeğini alan Musa Özdoğan, Arif Ergün’e ateş edip öldürdü. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Musa Özdoğan tutuklandı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, kasten adam öldürmek suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Musa Özdoğan, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatı Engin Kara ile öldürülen Arif Ergün’ün annesi İmmuhan ve babası Hamdi Ergün’ün hazır bulunduğu duruşmada, Musa Özdoğan, tutuklu olduğu Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak ifade verdi.

KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM

Arkadaşı olan Arif Ergün’ün, kendisinin olmadığı sırada iş yerine gelerek, çalışanından veresiye motor yağı istediğini söyleyen Özdoğan, “Personelim, olumsuz yanıt verince sinirlenip, küfredip, iş yerinden ayrılmış. Olayı öğrenince kendisini arayıp, Neden bana küfrettin? ‘ diye sorunca, ‘Sana dükkanını açtırmayacağım. Seni delik deşik edeceğim’ diyerek tehditler yağdırdı. Bunun üzerine, ‘istersen oto tamirhaneme gel. Yüz yüze konuşalım’ dedim. Geldi, konuşurken tartıştık. Bu sırada, yan tarafta bulunan aletlerin arasındaki tornavidayı alıp, üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumak için tüfekle ona ateş ettim. Pişmanım. Arifin, anne ve babasına bundan sonra onlara evlatlık yapmak istiyorum” dedi.

OĞLUM SANIĞI AĞABEYİ GİBİ SEVERDİ

Mahkemede söz alan İmmühan Ergün ise, “Oğlum, sanığı ağabeyi gibi severdi. Aralarında hiçbir husumet yoktu. Neden böyle oldu anlamadım. Şikayetçiyim” diye konuştu. Baba Hamdi Ergün, sanığın cezalandırılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Musa Özdoğan’ı, haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapse çarptırdı. Sanığın, sabıkalı olmasını dikkate alan heyet, verilen cezada iyi hal indirimi uygulamadı.