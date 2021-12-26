Yangında oğul öldü, anne tedaviye alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, evde çıkan yangında Mustafa Bilgiç (41) hayatını kaybetti, annesi Vesile Bilgiç (60) hastaneye kaldırıldı.

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Bigadiç ilçesi, Kuyu Mahallesi’nde Bilgiç ailesine ait evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangını fark eden Vesile Bilgiç, iddiaya göre oğlu Mustafa Bilgiç’i evden çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü ancak mutfakta Mustafa Bilgiç’in cansız bedeni ile karşılaştı. Bilgiç’in cenazesi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sırt kısmında yanıklar oluşan annesi hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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