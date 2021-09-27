Yangını unuttu altınlarını saydı

Malatya'da gözleri önünde 2 katlı müstakil binası kül olan Raziye İnce, evde sakladığı 6 bin TL'nin yanmasının üzüntüsünü yaşarken itfaiye ekipleri tarafından bulunan 11 tam ve 6 çeyrek altını ise sayarak teslim aldı.

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Edinilen bilgilere göre yangın, Arguvan ilçesi Narmikan Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam çıktı. Aziz ve Raziye İnce çiftine ait iki katlı binada çıkan yangın kısa sürede alt katta bulunan bakkala da sıçradı.

Yangında ev ve bakkal kullanılmaz hale gelirken yangında kadının aklına ise yorganın içerisine sakladığı paraları ve altınlar geldi.

Ekiplere para ve altınlarının kurtarılmasını isteyen Raziye İnce’nin üzüntüsü 6 bin TL’nin kül olduğu haberi üzerine ikiye katlandı. İtfaiye ekipleri İnce’nin tarif ettiği odada yaptığı aramada ise 11 tam ve 6 çeyrek altını bularak sahibine teslim etti.

Yanan binanın ve paraların acısı hafifleyen İnce ise altınları sayarak teslim aldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri ise yaptığı incelemelerde henüz nedeni bilinmeyen yangının ilk çıktığı bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. İHA