Yunanistan polisi paralarını aldığı göçmenleri Türk karasularına bıraktı

Yunanistan’ın Sisam Adası'na geçen göçmenlerin Yunanistan polisi tarafından üzerlerindeki paraları alındıktan sonra deniz yolu ile sınır dışı edildikleri belirtildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Avukat Dimitris Hulis, “Göçmenlerin cep telefonlarını ve paralarını alarak Türkiye karasularına itekleyen görevliler hakkında suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Yaşar ANTER

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Yunanistan'ın Sisam (Samos) Adası'na illegal yollardan giriş yapan 25 mültecinin yaşadığı dram adada günün konusu oldu.

Efimerida Ton Snidakton Gazetesi'nde haberi yayınlanmasının ardından, adada yayın yapan 200 FM radyo'suna konuşan adanın ünlü avukatlarından Dimitris Hulis Göçmenleri yakalayan Yunan polisinin Sisam Adası'nda polislerin ülkeye illegal yollardan giren mültecileri tutuklayıp, üzerlerindeki para ve telefonları aldıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı ettiklerini iddia etti. Avukat Dimitris Hulis, 5 Eylül Pazar günü meydana gelen olayda yaklaşık 25 mültecinin adaya geldiğini, iki gruba ayrıldıklarını ve içlerinden yaklaşık 20 kişilik bir grubun Leka Köyüne doğru ilerlediklerini bildirdi.

ADA HALKI GÖRGÜ TANIKLIĞI YAPTI

Köylülerin kendilerini fark edip yemek ve su verdiklerini söyleyen Hulis, “O kadar açlarmış ki, içlerinden biri yere düşen toprak dolu pizza dilimini bile alıp yemiş derken, o sırada polislerin olay yerine gelip kendilerini tutukladığını, üzerlerindeki para ve cep telefonlarını aldığını öğrendik. Göçmen bir kadının ‘Bunları niye alıyorsunuz?' sorusuna polislerin ‘Misafir kampında kendilerine iade edilecek' yanıtını verdiğini ve mültecilerin plakasız beyaz bir kamyonete bindirilip köyden götürüldüğü açıklandı” dedi.

SOYULAN GÖÇMENLER BOTLARA BİNDİRİLİP TÜRKİYE SULARINA İTİLDİ

Hulis, görgü tanıklarının mültecilerin Emniyet'e veya kampa götürülmek yerine botlara bindirildiklerini ve Türkiye sularına doğru götürüldüklerini gördüğünü belirtirken, Türkiye'ye sınır dışı edilen neredeyse tüm mültecilerin benzer durumla karşılaştığını anlattığını söyledi. Avukat Hulis Her mülteciden 300 Euro almış olsalar 6 bin Euro eder. Bu her gün onlarca mülteciyle yaşanıyor. Bu paralar nereye gidiyor?, bu ayıbın peşini bırakmayacağız, hesabını soracağız” diye konuştu.