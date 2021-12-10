Bir otomotiv bayiine 545 bin TL’yi aşan stokçuluk cezası

Sıfır araçların al-satçıların elinde karaborsaya düşmesi sonrası Ticaret Bakanlığı'nca İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin 550 TL'lik idari para cezası verildi.

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Sıfır araçların al-satçıların elinde karaborsaya düşmesi sonrası bir otomotiv bayiine stokçuluk cezası geldi.

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan tarafından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alındığı belirtilerek, bakanlık tarafından mevzuat çerçevesinde tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

ÖZELLİKLE 300-450 BİN TL’LİK ARAÇLAR BULUNAMIYOR

Bugün sozcu.com.tr olarak yaptığımız bir haberde de bu duruma dikkat çekmiş; kurdaki yükselişi fırsat bilen bazı bireysel ve kurumsal satıcıların, piyasadaki sıfır araçları kullanmamak üzere satın alıp, değerlenmesini bekledikten sonra sıfırından daha pahalı bir şekilde ikinci elden sattığını ifade etmiştik.

Özellikle 300 bin TL ila 450 bin TL’nin üzerindeki araçlar hızlıca tükenip, bulunamaz hale geliyor. (İHA)



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