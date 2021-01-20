Ford Otosan 18 bin yeni istihdam yaratacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Ford Otosan’ın yeni yatırımının olduğu Gölcük Fabrikası’na ziyaret gerçekleşti. Bu ziyaret kapsamında Bakan Varank, şirketin geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan teşvik kararı kapsamında planlanan 20,5 milyar TL tutarındaki yeni yatırım öngörüsü ile 2022 yılı itibarıyla devreye alınacak yeni nesil araç üretimi ve Batarya Montaj Fabrikası ile ilgili gelişmelere yönelik bilgi aldı.

Bakan Varank, “Otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan'ın gelecek nesil ticari araç ve batarya üretimine ilişkin aldığı yeni yatırım kararı ülkemizin ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Bu yatırım ile dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları Kocaeli'de üretilecek. Bu sayede ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına katkı sağlanacak. Bu yatırım Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesidir. Ülkemizin nitelikli istihdamına ve otomotiv sanayi ekosistemine itici bir güç olacak yatırımlar ile global arenadaki rekabet gücümüz daha da artacak” değerlendirmelerinde bulundu.

KADIN ÇALIŞANLARIMIZIN SAYISINI ARTIRACAĞIZ

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ise şöyle konuştu: “Ford Otosan olarak, 60 yıldır gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün, ticari araçta Ford'un Avrupa'nın en büyük üretim üssü haline geldik. Bu yatırım neticesinde Türk otomotiv sektöründe tedarikçilerimiz ve tüm ekosistemle dolaylı olarak 18 bin kişilik yeni istihdam imkanı sağlamış olacağız. Ford Otosan olarak, ayrıca eşit temsiliyetin olmadığı otomotiv sektöründe kadın işgücünü artırmak yönünde bir hedefimiz var. “İş'te Eşitlik” anlayışı ile kadın çalışanların iş hayatına katılımı başta olmak üzere iş hayatında fırsat eşitliğini tüm sektöre yaymayı amaçlıyoruz. Türkiye otomotiv sektörünün kadın çalışan istihdamında lider şirketi olarak, yeni yatırım planlarımız kapsamında da üretimde tesislerimizde kadınların sayısını artırmak ve yönetim kadrolarında eşit temsiliyeti desteklemek hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.”