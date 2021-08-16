İşte otomobilde ÖTV indirimini getiren tablo

OSD verilerine göre, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre otomobil satışları yüzde 47,7, üretimi yüzde 56,9 düştü. ÖTV'de matrah artışıyla fiyatlarda gelen indirimin otomobil satışlarını artırması hedefleniyor.

SOZCU.COM.TR

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,7 azalarak 36 bin 311'e geriledi. Toplam otomotiv satışları da aynı dönemde yüzde 44,4 düşüşle 49 bin 729'a düştü.

Bu dönemde otomotiv üretimi de yüzde 44,6 düşüşle 65 bin 418'e, otomobil üretimi yüzde 56,9 düşüşle 33 bin 529'a geriledi.

İhracat da bu dönemde otomotivde yüzde 35,1 düşüşle 50 bin 781 adete geriledi. Otomobil ihracatı da yüzde 50,6 düşüşle 25 bin 747 oldu. Otomobil ihracatı değer olarak yüzde 29,6 düşüşle 481 milyon euroya geriledi.

Temmuzda üretim, pazar ve ihracattaki düşüş, geçen hafta otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah artışıyla gelen indirimlerin sektör açısından önemini de ortaya koydu.

YEDİ AYLIKTA ÜRETİM VE SATIŞLAR ARTTI

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 11 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 705 bin 79 adet, otomobil üretimi ise 449 bin 550 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 30 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 56 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 28 oranında arttı. 2020 yılı

Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 512 bin 320 adet, otomobil ihracatı ise 322 bin 874 adet düzeyinde gerçekleşti.

7 AYDA İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 27, euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,7 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 4,5 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 61, ağır ticari araçlarda yüzde 58 ve traktörde yüzde 76 olarak gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 62 oldu.

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