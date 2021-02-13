Karlı havada otomobil kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

KIŞ LASTİKLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

7 derecenin altındaki her sıcaklıkta, yaz lastiklerinin ana maddeleri sebebiyle gerekli performansı göstermediği, fren mesafesini ciddi şekilde uzattığı, kalkışlarda ve dönüşlerde tutunmayı çok zorlaştırdığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Ayrıca toplumdaki genel kanının aksine, lastik basıncını düşürmek yerine, 1-2 PSI artırılması tavsiye ediliyor.

ARACINIZA ANTİFRİZ EKLEMEYİ UNUTMAYIN

Aracınızın soğutma sıvısını her yıl değiştirmeye özen gösterin, eksilen ve eskiyen soğutma sıvısı, motorun donmasına ya da hararet yapmasına sebep olarak çok yüksek maliyetler çıkarabilir!

ELEKTRİK SİSTEMİ VE AKÜ

Akü kontrolünü elden bırakmayın, artık birçok modern otomobilde akünün zayıfladığına dair uyarı mesajı alabilirsiniz. Akünüzün zayıflamaması için kontak kapalıyken 20 dakikadan fazla multimedya sistemi, farlar açık şekilde beklemeyin; telefon şarj etmeyin.

SİLECEK SUYUNDA YÜZDE 100 SU KULLANMAYIN

RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı, kış aylarında silecek suyunun cama püskürtülürken donabileceğine ve camda buzlanma yaratarak tehlikeli kazaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor; bu tarz kazalarla çok sık karşılaştıklarını da ekliyor. Sağlıklı bir görüş için, dış mekan ve iç mekandaki ısı farkından dolayı ortaya çıkan buğu oluşumunu önlemek adına klimanın çalıştırılması, eskiyen polen filtresinin değiştirilmesi ve mümkünse aktif karbonlu filtre kullanılması uzmanlar tarafından öneriliyor.

PERİYODİK BAKIMLARI İHMAL ETMEYİN

Eksilmiş yağ seviyesi, motorun soğuk havalarda çalışmasını zorlaştırır, yıpranan fren diski ve balataları ise çetin şartlarda aracın frenleme mesafesini ekstra uzatır. Pandemi sebebiyle aracınızı uzun süredir kullanmıyorsanız, hafta bir kez çalıştırmaya ve mümkünse kısa bir sürüş yapmaya özen gösterin.

AYDINLATMA ELEMANLARININ KONTROLÜNÜ SAĞLAYIN

Standart dışı ampuller, karlı ve sisli havalarda görüş mesafenizin kısalmasına sebep olur. Patlayan ampulleriniz varsa, vakit kaybetmeden değiştirin. Ayrıca otomobilin far ve stop grubunda oluşan buzları temizlemek için bagajınızda her zaman bir buz kazıyıcı bulundurun.

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