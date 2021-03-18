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Tofaş’tan da mikroçip arası

Tofaş yaşanan küresel elektronik bileşen (mikroçip) tedarik sorunu nedeniyle üretime iki hafta ara vereceğini duyurdu.

Güncellenme: 09:48, 18/03/2021
HaberlerOtomotiv
Tofaş’tan da mikroçip arası

Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, “Bünyesinde söz konusu mikroçiplerin kullanıldığı bazı parçaların yurtdışından tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar sebebiyle 19 Mart 2021 akşamı mesai bitiminden 5 Nisan 2021 tarihine kadar iki hafta süreyle fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilecektir” dedi.

Açıklamaya göre, kararın etkilerinin asgari seviyede tutulması amacıyla, üretime ara verilen süre içerisinde üretim tesislerinin bazı periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Şirketin üretim dışında kalan operasyonları faaliyetlerine devam edecek.(REUTERS)

 

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Yayınlanma Tarihi:09:25,