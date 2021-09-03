1. sınıf öğrencisinde corona çıktı, öğretmeni ve 30 arkadaşı karantinada

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Akçeşme İlkokulu'nda 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin corona testi pozitif çıktı. Sınıftaki 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedbir amaçlı karantina altına alındı.

Halil ATAŞ

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Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’de Akçeşme İlkokulu’nda, 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sınıfta eğitime 14 gün boyunca ara verildi.

30 öğrenci ve bir öğretmen ise tedbir amaçlı evlerinde karantina altına alındı. Öğrencilerin eğitimlerine online olarak devam edecekleri öğrenildi.

İlkokul 1.sınıfa başlayan öğrenciler okullara alışma süreci kapsamında 1 hafta önce okula başladı.

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