Haberler - Sağlık

1. sınıf öğrencisinde corona çıktı, öğretmeni ve 30 arkadaşı karantinada

Bursa’nın Yenişehir ilçesi  Akçeşme İlkokulu'nda 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin corona testi pozitif çıktı. Sınıftaki 30 öğrenci ve 1 öğretmen tedbir amaçlı  karantina altına alındı.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 16:36 - 03 Eylül 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
1. sınıf öğrencisinde corona çıktı, öğretmeni ve 30 arkadaşı karantinada

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir’de Akçeşme İlkokulu’nda, 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine sınıfta eğitime 14 gün boyunca ara verildi.

30 öğrenci ve bir öğretmen ise tedbir amaçlı evlerinde karantina altına alındı. Öğrencilerin eğitimlerine online olarak devam edecekleri öğrenildi.

İlkokul 1.sınıfa başlayan öğrenciler okullara alışma süreci kapsamında 1 hafta önce okula başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı İlginizi Çekebilir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül 2021 corona verilerini açıkladı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Yüz yüze eğitime mutlaka geçmeliyiz İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Yüz yüze eğitime mutlaka geçmeliyiz
Bursa Corona öğrenci