16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan corona kurbanı

Kırıkkale’de coronaya yakalanan 16 yaşındaki Murat ile 22 yaşındaki Nurcan tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti.

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Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden mezun olan Nurcan Keskin (22) ile meslek lisesi 11. sınıf öğrencisi Murat Aktaş (16), Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle tedaviye alındı.

Solunun cihazına alınan Aktaş ve Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın cenazesi, dün Nokta Camisi'nde kılınan namazın ardından Yahşihan ilçesinde toprağa verildi. 22 yaşındaki Keskin de Sulakyurt ilçesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.