24 maske firmasına ‘fahiş fiyat’ ve ‘stokçuluk’ cezası

Corona virüsü salgınının başladığı ilk dönemde dağıtımı bile sorun olan, daha sonra satışı serbest bırakılan maskede vurgun ortaya çıktı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini cevaplandırdı ve maske üretip satan 40 firmanın incelendiğini bunlardan 24'üne “Fahiş fiyatla satış ve stokçuluk'' nedeniyle ceza verildiğini açıkladı.

Pekcan yanıtında, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve para cezası kararı almak amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kurulduğunu belirtti. Bakan, bu kurul tarafından 40 maske satıcısı firmanın incelemeye alındığını ve bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24'üne para cezası uygulandığını da bildirdi.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Önce ücretsiz sonra ücretli maskeye geçildi. Bazı maskeler de sağlığa uygun değildi. Bakan, fahiş fiyatla satış yapana ceza kesildiğini ifade ediyor. Canı ile uğraşan yurttaş ve fırsatçılık ile haksız vicdansız bir kazanç” dedi.

İlginizi Çekebilir Hibe maskede rant çarkı