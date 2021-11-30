24 saatte 5 sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Türk Tabipler Birliği (TTB) 24 saatte Covid-19 hastalığından 5 sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Covid-19'dan yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 513'e yükseldi.

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Mersin, Ankara, Kastamonu ve Kırklareli'nde 24 saatte Covid-19 hastalığından 5 sağlık çalışanının yaşamını yitirdi.

TTB'in duyurularına göre Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Gülcan Aslan Karakoç, Ankara Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dt. Ercüment Keçik, Kastamonu’da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Metin Baş, Kırklareli’de görev yapan Eczacı Nejat Toker ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Şerife Gündoğdu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

513 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

TTB'nin kaybettikleri sağlık çalışanları için açtığı siyah kurdele sayfasındaki bilgilere göre 319'u 2020, 194'ü 2021'de olmak üzere bu güne kadar 513 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.