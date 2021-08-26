Aile hekimleri yarın ikinci kez iş bırakacak

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, yarın ikinci kez iş bırakma eylemi yapacaklarını belirterek, "Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği aile hekimliğinde sonun başlangıcıdır" dedi.

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Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, yarın ikinci kez iş bırakma eylemi yapacaklarını belirterek, “Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği aile hekimliğinde sonun başlangıcıdır. Bu yönetmelik bizim iş güvencemizi elimizden almıştır. Bu yönetmelik hakka, hukuka, uluslararası normlara tamamen aykırıdır. Yönetmelik geri çekilinceye kadar yolumuza devam edeceğiz” dedi.

YÖNETMELİK GERİ ÇEKİLMEDİKÇE EYLEMLERİMİZ SÜRECEK

Aile Hekimleri, 1 Temmuz’da uygulamaya konulan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni protesto etmek için yarın ikinci kez iş bırakacak. Aile hekimleri, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek bir basın açıklaması da yapacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, yönetmelik geri çekilmediği sürece eylemlerine devam edeceklerini belirterek, “Hiç kimsenin keyfiyetle işten çıkarma yetkisi yoktur. Biz bütün bunlara karşıyız. Bu yüzden meydanlardayız” dedi.

Dr. Özer, yönetmeliğin uluslararası normlara ve Türkiye’nin taraf sözleşmelere tamamen aykırı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

– 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan ödeme ve sözleşme yönetmeliği aile hekimliğinde sonun başlangıcıdır. Bu yönetmelik bize hak ediş kayıpları getirmiştir, bu yönetmelik bizim iş güvencemizi elimizden almıştır. Bu yönetmelik hakka, hukuka, uluslararası normlara tamamen aykırıdır. Biz bu yönetmeliği dava ettik, bu yönetmelik geri çekilmez ise eylemlilik sürecine gireceğimizi belirttik. Bu amaçla uyarı olarak 16 Ağustos'ta bir gün iş bıraktık. O zaman söylemiştik; bizim taleplerimiz yerine getirilmezse 27 Ağustos'ta iş bırakıyoruz, 28 Ağustos’ta bütün Türkiye’deki Aile Hekimliği çalışanlarının katılımıyla miting yapıyoruz. Bizi bu sürece bakanlık itti.

BEŞ NÖBET GELMEZSENİZ İŞTEN ATILIYORSUNUZ

– Çünkü öyle maddeler içeriyor ki kesinlikle uluslararası normlara, hukuk kurallarına, Türkiye’nin taraf sözleşmelere tamamen aykırı maddeler içeriyor. 5 nöbet gelmezseniz işten atılıyorsunuz. Mazeretli olsanız dahi, gerekçeye bakılmaksızın işten atılıyorsunuz. Örneğin beş defa işe geç kaldınız yine sözleşmeniz feshediliyor. Ceza sisteminde puanınız 200'ün üzerinde olursa sözleşmeniz feshediliyor. Bu yönetmelik o kadar keyfiyet yönetmeliği ki puanınız 150 puanın üzerine çıktığı andan itibaren İl Sağlık Müdürlüğü'ne yetki vermiştir. Hiç kimsenin keyfiyetle işten çıkarma yetkisi yoktur. Biz bütün bunlara karşıyız. Bu yüzden meydanlardayız. Kamuda keyfiyetle iş akdini sona erdirme olursa bu herkese yansır. Biz bu yüzden bütün halkımızı cuma günü İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklamamıza davet ediyoruz.

KESİNLİKLE SAHADAN HABERLERİ YOK

– Bu yönetmeliğin getirdiği negatif şeylerden birisi de maalesef bize yapılması imkânsız kronik hastalık takibini getirdiler. Her hastaya yarım saat bizim süre harcamanız gerekiyor. 3600 tane kayıtlı kişisi olan bir meslektaşım hesaplamış; hiçbir iş yapmasa, pandemi boyunca aşı yapıyoruz onu yapmasa, çocukluk çağı aşılarını yapmasa, poliklinik yapmasa, bile günde 10 buçuk saatini bu işlemlere vermek zorunda. Bunun uygulanması imkânsızdır. Bunu getirenlerin kesinlikle sahadan haberi yoktur.

BENİM BORDROM AYNI ŞEYİ SÖYLEMİYOR

– Sayın Bakan’a soruyorum, kendisi de hastane işletmecisi kendi hastanesinde bir hastaya 30 dakika zaman ayırtabiliyor mu? Bunun uygulanabilmesi bugünkü koşullarda mümkün mü? Sayın Bakan, bize 3 ay süreyle aşılardan dolayı 3 bin TL ödeme yapacağını söylüyor. Ama Sayın Bakan'ın dediği ve benim bordrom aynı şeyleri söylemiyor. Öyle inanılmaz kriterler getiriyor ki biz ek ödeme almadık, almak da istemiyoruz. Biz hak ediş kayıplarımızın yerine konmasını istiyoruz.

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