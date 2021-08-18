“Aspirin, meme kanseri tedavisinde kullanılabilir”

Ucuz ve yaygın kullanımıyla öne çıkan Aspirin'in meme kanserinin tedavisinde önemli rol oynayabileceği ortaya çıkarıldı.

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İngiliz the Guardian gazetesinin haberine göre, Aspirin, meme kanseri tedavisinin parçası olarak denenmeye başlandı. Yardım kuruluşu Breast Cancer Now tarafından finanse edilen araştırmalarda, aspirinin tümörleri immünoterapiye daha duyarlı hale getirip getiremeyeceği test ediliyor.

Eğer testler başarılı sonuçlanırsa, ucuz ve yaygın olarak bulunan aspirin, hastalarda immünoterapi ile birleştirilerek meme kanserinin tedavisinde kullanılabilecek.

UCUZ ÜRETİM ÖN PLANDA

Avrupa’daki en büyük kanser tedavi merkezlerinden Christie NHS Vakfından Dr. Anne Armstrong tarafından yönetilen araştırmada, hastalar kemoterapi tedavisi almadan önce hem aspirinli hem de aspirinsiz antikor ilacı deneyecek.

Armstrong, “Aspirin gibi bir ilacın kullanımını denemek heyecan verici. Çünkü çok yaygın ve üretilmesi ucuz. Araştırmalarımızın, meme kanserini tedavi etmek için güvenli bir çözüm sunabileceğini umuyoruz” dedi.

Daha önce de meme kanserinin yüzde 70’ini oluşturan östrojen reseptör (ER) pozitif türünde sık kullanılan tamoksifen ile aspirin ve türevindeki ilaçların birlikte kullanımının, ilaca gelişen direnci kırdığı belirlenmişti.

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