Bakan Koca ‘Mu varyantlı’ kişi sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de iki kişide Mu varyantı tespit edildi" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından salgın süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Bakan Koca, corona virüsün Mu varyantı’nın Türkiye’de 2 kişide tespit edildiğini açıkladı. Koca, yerli aşıda da seri üretime 2 ay içinde geçileceğini söyledi.

Fahrettin Koca, “Şu ana kadar bizim yeni varyant olarak tespit ettiğimiz iki vaka dışında olmadı. Ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus şeklinde. Bu varyantlarda da yüzde 90'ı geçen oranlar söz konusu. Aşılama oranının artışıyla vaka sayılarının düşeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Koca, vakaların artması nedeniyle okulları kapatmak istemediklerini de sözlerine ekledi. Koca, Bilim Kurulu'nun gündeminde yeni kısıtlamaların olmadığını belirtti.

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