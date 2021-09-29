Bilim insanları bunu tartışıyor: Grip aşısı olmak Covid-19 etkilerini azaltıyor mu?

Bilim insanları grip aşısı olmanın Covid semptomlarını hafifletebileceğini iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Corona virüsü salgını tüm dünyada devam ederken, uzmanlar şimdi de grip mevsimi için alarm veriyor. Dünyanın dört bir yanında Covid aşısı olunması için uyarılar yapılırken grip aşısıyla ilgili de öneriler gelmeye başladı.

Bazı uzmanlar grip aşısının corona virüsünün semptomlarını hafiflettiğini iddia ederken, araştırmalarda da grip aşısının Covid için önleyici olduğu ileri sürülüyor.

Geçen ay Plos One isimli akademik dergide yayınlanan bir araştırma da altı ay içinde grip aşısı olan kişilerin corona virüsü enfeksiyonunda ciddi komplikasyonlar geliştirme olasılıklarının daha düşük olduğunu buldu. Araştırmacılar; ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, İsrail ve Singapur’da Covid-19 test sonucu pozitif olan 74.700’den fazla kişinin tıbbi kaydını analiz ettiler.

DAVRANIŞSAL MI AŞI MI KORUYOR?

Araştırmacılar; grip aşısı olmayan kişilerin yoğun bakım ünitesine kabul edilme olasılıklarının grip aşısı olanlara göre yüzde 20 daha fazla olduğunu; aşılanmamış grubun da Covid-19 komplikasyonları nedeniyle acil servise gitme ve felç geçirme olasılıklarının yüzde 58’e kadar yükseldiğini buldular.

Elde edilen bu sonuçlara rağmen araştırma, grip aşısı ile Covid-19’dan ölüm olasılığının düşmesi arasında herhangi bir bağlantı bulamadı. Bazı bilim insanları da grip aşısının corona virüsüne karşı koruma sağlamak için tasarlanmadığına dikkat çekiyorlar ve grip aşısının semptomları hafifletmesini insan davranışına bağlıyorlar:

Grip aşısı olan kişilerin, grip aşısını atlayanlara göre sağlık konusunda daha bilinçli olmaları, daha zengin, daha iyi eğitimli olmaları ve dolayısıyla kişisel sağlıklarını iyileştirmek için önlemler alma olasılıklarının daha yüksek olabileceğini belirtiyorlar.

COVID RİSKİNİ YÜZDE 37 DÜŞÜRÜYOR OLABİLİR

Grip aşısının corona virüsünden koruduğunu iddia eden bir başka makale de sağlıklı bilimleri üzerine makaleler ve araştırmalar yayınlayan medRxiv’de yayınlandı.

Henüz onay almamış çalışmada, grip aşısının Covid-19 için yanıt olabileceği belirtiliyor. Mevcut çalışmanın araştırmacıları, grip aşısı olanların, Covid-19 riskini yüzde 37 azaltan bir bağışıklık tepkisi yaşadıklarına dair kanıtlar sunuyor. Çalışma, Hollanda’daki büyük bir hastanede hastane çalışanları arasında Covid-19 insidansına baktı ve sonuçları daha önce grip aşısı olanlarla olmayanlar arasında karşılaştırarak elde etti.

“EN KISA SÜREDE GRİP AŞISI OLUN”

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, Covid-19 güçlendirici aşı için uygun olan kişilerin, aynı gün grip aşısı olmasında herhangi bir sakınca yok. Daha önce Covid-19 aşısı ile diğer aşılar arasında 14 gün beklemek öneriliyordu, ancak bu uyarı güncellendi. CDC, 14 Eylül’de “Covid-19 aşıları, diğer aşıların zamanlamasına bakılmaksızın uygulanabilir” dedi.

Anthony Fauci, pazartesi günü CNN’ye verdiği röportajda grip aşısı için “Yapmanız gereken, mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde almak” dedi.

GRİP AŞISI İÇİN EN UYGUN ZAMAN

Grip salgını, ekim ayında artma eğiliminde ve grip mevsimi aralık ile şubat ayları arasında zirve yapıyor.

Aşıdan korunma zamanla azaldığından ve aşı yapıldıktan sonra virüse karşı antikorların oluşması iki hafta sürdüğünden, aşı olmak için en uygun zaman eylül veya ekim ayları. CDC, birkaç istisnai durum dışında ekim ayının sonuna kadar aşılanmayı tavsiye ediyor.

Raporlar, gribin Amerika’da her yıl on binlerce ölüme neden olduğunu gösteriyor. Grip, özellikle 2 yaş ve altı çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve kronik sağlık sorunları olan kişiler için tehlikeli. Bu gruplar, grip nedeniyle hastaneye kaldırılma veya gripten ölme riski taşıyorlar.

Geçen yılki grip mevsiminde birçok insan halka açık yerlerde maske taktığı, sosyal mesafeyi uyguladığı ve daha az seyahat ettiği için grip vakalarında da düşüş yaşandı. Ancak; CDC, bir yıl öncesine göre daha fazla Amerikalı seyahat ettiğinden ve okula gittiğinden, grip mevsiminin bu yıl geçen yıldan daha kötü olmasını bekliyor. Ayrıca Amerika’da bazı bölgelerde maske zorunluluğunun kaldırılması da grip salgınını olumsuz yönde etkileyebilir.

İlginizi Çekebilir Soğuk algınlığı mı, alerji mi yoksa Delta varyantı mı?

İlginizi Çekebilir Covid-19 ile grip aynı anda bulaşır mı?