Bir doktor daha coronaya yenik düştü

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Patoloji Doktoru Murat Tad, corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Bir süre önce corona virüsüne yakalanan Tad, durumunun ağırlaşması üzerine Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı 49 yaşındaki Murat Tad yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Murat Tad'ın covid aşısını yaptırmadığı öğrenildi. (İHA)

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