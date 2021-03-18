İki sağlık çalışanı coronadan öldü

İsmail AKDUMAN Latif SANSÜR

Samsun Yüksel Eczanesi eski sahibi, Sam-Koop Ecza Kooperatifi emektarı, Nevzat Ecza Deposu Samsun Şubesi mesul müdürü eczacı Lamia Yüksel, bir ay önce yakalandığı Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Eczacı Yüksel’in bugün hayatını kaybettiği açıklandı. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklama, “Samsun’da çalışan eczacı Lamia Yüksel’i Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesi ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. Eczacı Lamia Yüksel, yarın düzenlenecek törenin ardından Kıranköy mezarlığına defnedilecek.

İZMİR’DE DE BİR DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN'da görevli iş yeri hekimi Dr. Gürdal Gönenç, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir Covid-19 tedavisi gören 49 yaşındaki Gönenç, hekim akadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, pandemi sürecinde İzmir'de 20'si hekim 21 sağlık çalışanını yitirdiklerini söyledi. İş yeri Hekimi Gönenç'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verileceğini söyleyen Çamlı, ailesi ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Çamlı, “Bugün yaşamını kaybeden Dr. Gürdal Gönenç ile birlikte İzmir'de pandemi sürecinde yitirdiğimiz hekim sayısı 20 oldu, bir de sağlık çalışanı arkadaşımızı yitirdik. İş yeri hekimlerinin bu süreçte en çok kayıp olan hekim guruplarının başında geldiğini söyleyebiliriz. İş yeri hekimlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini bekliyoruz. Bu 14 Mart'ı Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz arkadaşlarımızın üzüntüsünü yaşayarak geçirdik. Onları asla unutmayacağız, onların anıları bize ışık tutacak” diyerek üzüntülerini dile getirdi.

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