Cerrahi maskeler mi, N95 mi? COVID-19 karşı hangi maske daha etkili?

Yeni bir araştırmaya göre; N95 ve KN95 maskeleri COVID-19'a karşı en iyi korumayı sağlarken, yaygın olarak kullanılan cerrahi ve kumaş maskeler, solunan aerosollerin yalnızca yüzde 10'unu filtreliyor.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgını etkisini, Delta varyantı ile devam ettirirken, sağlık yetkilileri de virüsten korunmak için maskenin önemini sık sık vurguluyorlar. Bir buçuk yılı geçen pandemi sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de hangi maskenin daha iyi bir koruma sağladığıydı. Son olarak Kanada’da yapılan bir araştırma da maskelerin etkinliğini inceledi.

Waterloo Üniversitesi’nin maskelerin koruma düzeyleri ile ilgili yaptığı çalışmada; standart bir cerrahi ve üç katlı kumaş maskenin sırayla sadece yüzde 12.4 ve yüzde 9.8 oranda filtre sağladığı, ancak KN95 ve N95 maskelerinin yaygın olarak kullanılan bez ve cerrahi maskelere göre daha yüksek filtreleme verimliliği sağladığı ortaya koyuldu.

YÜZDE 50’SİNDEN FAZLASINI FİLTRELİYOR

Çalışma, daha pahalı, yüksek kaliteli N95 ve KN95 maskelerinin içeride birikebilen ve diğer insanlar tarafından solunduğunda COVID-19 virüsünü yayan aerosollerin yüzde 50’sinden fazlasını filtrelediğini buldu.

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan çalışma; geniş, kapalı ve havalandırılmayan bir odada gerçekleştirildi.

Çalışmanın yazarlarından biri, çeşitli maskelerin etkinliğinde önemli farklılıklar olduğunu söyledi. Makine ve mekatronik mühendisliği profesörü Serhiy Yarusevych, “Bir odada hem yakınlardakilerden hem de uzaktan korunmak için herhangi bir yüz maskesi takmanın faydalı olduğuna şüphe yok. Ancak, aerosollerin kontrolü söz konusu olduğunda maskelerin etkinliğinde çok ciddi farklar var” dedi.

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