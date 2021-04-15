CHP’den İstanbul için corona virüsü raporu! Kritik ‘Eylül 2022’ detayı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, ‘Kapanma Çağrısı’ başlıklı bir rapor yayımladı. İstanbul'daki vaka sayılarının hızlı bir biçimde arttığının ve Türkiye genelindeki toplam vakanın yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunun belirtildiği raporda, ölüm oranının geçmiş yıllara göre oldukça fazla olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

* İstanbul ilinde Şubat'ın ikinci haftasında başlayan olgu sayılarında korkutucu artış devam etmektedir. Şubat ortasında 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçen iki ayda hızla katlanarak 3-9 Nisan tarihleri arasında 805'e çıkmıştır.

* Bu sayılarla Şubat'ın ikinci haftasında iller sıralamasında 29'uncu sırada olan ilimiz, altı hafta içinde 2. sıraya fırlamıştır. Sağlık Bakanı'nı tüm olguların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıklamıştır.

“ÖNCEKİ YILA GÖRE BİN 774 FAZLA ÖLÜM VAR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Müdürlüğü'nün verilerinde göre bu yılın (2021) 1 Mart'ından sonra, İstanbul’da önceki 5 yıla göre bin 774 fazla ölüm meydana geldiği belirtildi.

“EKONOMİK GEREKÇELERLE BİLİME AYKIRI KARARLAR ALINDI”

Raporda ayrıca, vaka sayılarındaki artışa rağmen ekonomik gerekçelerle açılmanın gerçekleştiği ve alınan tedbirlerin halk sağlığı adına yeterli olmadığı ifade edilerek “Tamamen ekonomik gerekçelerle ve bilime kesinlikle aykırı olarak alınan bu kararlar vakalarda ve ölümlerde korkunç bir artışa yol açmıştır. Mekanlara girişte Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması koşulu getirilmiş olsa da bu salgını durdurma konusunda yetersizdir” açıklamasına yer verildi.

“COVID İÇİN AYRILAN YATAKLAR DOLDU”

İstanbul'a ait hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının açıklanmadığına dikkat çekilen raporda, “Ancak sahadan aldığımız bilgilere göre gerek kamu gerekse özel hastanelerde Covid için ayrılan yataklar dolmuştur” denildi.

“İSTANBUL'DA AŞILAMA EYLÜL 2022'YE KADAR SÜREBİLİR”

İstanbul nüfusunun sadece yüzde 7.5'inin ikinci doz aşıya ulaşabildiğinin belirtildiği raporda, şu ifadelere yer verildi:

* Vali Ali Yerlikaya, 11 Nisan 2021'de İstanbul'da birinci doz 1 milyon 661 bin 10; ikinci doz 1 milyon 153 bin 909 adet aşı yapıldığını açıklamıştır ki bu ilimiz için çok düşük bir sayıdır.

* Sağlık hizmetleri kapasitemiz yeterli olduğu halde yeterli aşı temin edilemediği için günlük sağlanan aşı miktarında büyük dalgalanmalar vardır.

* 13 Nisan verilerini değerlendiren Özkan Soytürk, ikinci doz aşı olanların oranının ilimizde yüzde 7.59 olduğunu, eğer aşılanmada hızlanma olmazsa ilimizde aşılanmanın tamamlanma tarihinin 2022 yılının Eylül ayına kadar sürebileceğini hesaplamıştır.

“İKİ HAFTALIK KISMİ KAPANMA DEĞİL; 4 HAFTALIK TAM KAPANMA”

Raporun son kısmında ise, iktidarın aldığı ‘kısmi kapanma’ kararının yeterli olmadığı ve salgınla mücadele edebilmek için 4 haftalık tam kapanmanın gerekli olduğu bir kez daha vurgulanarak, talepler şöyle sıralandı:

* CHP İl Başkanlığı olarak göstermelik ve iki haftalık bir 'kısmi kapanma' değil, bilimin gereklerini yerine getirecek, çalışanlara, işsizlere ve iş yeri sahiplerine ekonomik destek sağlamak suretiyle yapılacak ‘dört haftalık tam kapanma' öneriyoruz.

* Kapanma sonrasında da yine bilimin gereklerine uygun kademeli açılma yapılmalıdır. Bunun yanında PCR test sayısı artırılmalı, vatandaşların hastaneye gitmeden test yaptırabilecekleri güvenli alanlar ve gezici birimler oluşturulmalı, aşılanma süreci hızlanmalı, ilimize, ilçelere, yaş, cinsiyet, mesleklere göre vaka ve ölüm oranları, varyant suş oranları, bulaşma kaynakları şeffaf olarak açıklanmalı, pozitif olgulara izolasyon ve temaslılara karantina imkanları sağlanmalı, ilimize yurt içi ve yurt dışından tüm giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.

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