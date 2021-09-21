CHP’li Emir: 400 bin doz Sputnik aşısı çöpe gidecek

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 400 bin doz Sputnik aşısının kullanılmayacağını, çöpe gideceğini itiraf etti. Plansızlık yüzünden hem kamu zarara uğratılıyor hem de vatandaşların sağlığıyla oynanıyor” dedi.

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “200 bin kişi için 400 bin doz Sputnik aşısı gelmişti. Sputnik için birinci ve ikinci dozun farklılığı var aynı aşı değil. O nedenle gelen aşı farklılığından ötürü biz yeni dönemde hızla daha yoğun hem bir hem ikinci doz aşının gelmesi için gayret içindeyiz” sözlerine yanıt verdi.

Kamunun zarara uğratıldığına dikkat çeken Emir, “İktidar, her fırsatta para kazanmayı öncelik haline getiriyor. Daha önce de rant hırsı yüzünden Türkiye'yi aşısız bıraktılar. Plansızlık yüzünden hem kamu zarara uğratılıyor hem de vatandaşların sağlığıyla oynanıyor” diye konuştu.

Rusya'nın yeni bir aşı üretmesi halinde, bu aşı için aracı firmalara başvurulup, başvurulmayacağını soran Emir, “Sinovac ve Biontech aşılarında yaşanılan krizin bir benzerini Sputnik aşısında da yaşıyoruz. Pandemi sürecini eline yüzüne bulaştıran Sağlık Bakanlığı, aynı hatalarla süreci yönetmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

400 BİN DOZ İÇİN NE RUSYA’YA KADAR ÜCRET ÖDENDİ?

Koca'nın cevaplaması için soru önergesi veren Emir, Bakan’a şu soruları yöneltti: “Kullanılmayan 400 bin doz Sputnik aşısı çöpe mi gidecek? Sputnik aşısını Türkiye'ye hangi aracı firma getirdi? 400 bin doz Sputnik aşısı için Rusya'ya ne kadar ücret ödendi?”