Çocuklarda Delta varyantı tehlikesi

ABD'de okulların açılmasıyla birlikte çocuklar arasındaki Covid vakalarının artması da dikkat çekti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre 15 Eylül’de 150.000’den fazla yeni vaka kaydedildi. Durum Kuzey Teksas için de farklı olmadı. Yüzlerce ilkokul çocuğunun Covid testi pozitif çıkarken, Yale Üniversitesi'nden Dr. İnci Yıldırım özellikle çocuklarda Delta varyantına karşı uyardı.

Sozcu.com.tr

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Pek çok ülkede yüz yüze eğitim başlarken okula dönen çocukların virüse yakalanma riski yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

ABD’de okullarda maske takma ile ilgili karmaşa devam ederken uzmanlar da ebeveynleri özellikle Delta varyantına karşı uyarıyor. Yale Tıp Fakültesi’nde hastalık uzmanı olan Dr. İnci Yıldırım da aşı onayı çıkmamış yaş grubundaki küçük çocukların yaşadıkları riske dikkat çekiyor.

DELTA VARYANTI 18 YAŞ ALTINDA DAHA KOLAY YAYILIYOR

Yıldırım, aşılanmamış çocukların şu anda COVID’e yakalanma riski en yüksek gruplar arasında olduğunu, çünkü yaşlı Amerikalıların çoğunlukla aşılarla korunduğunu ve bazı kanıtların Delta varyantının 18 yaşın altındakiler arasında diğer varyantlardan daha kolay yayıldığını gösterdiğini söyledi.

ABD’de okulların açılmasıyla beraber yaşanan vaka artışı da Yıldırım’ın sözlerini doğrular nitelikte.

Özellikle Kuzey Teksas’ta aşı olamayacak kadar küçük çocukların ebeveynleri çocuklarının Delta varyantına yakalanma riski ile uğraşıyorlar. Bölgede okullar açıldığından bu yana yüzlerce çocuğun test sonucu pozitif çıkarken, pek çok okul da vakalar nedeniyle kapanmak zorunda kaldı.

OKULDA MASKE TAKILMIYOR

Dallas Morning News’e konuşan Denton’dan Michael Madsen da oğlunun corona virüsüne yakalanmasıyla beraber neler yaşadıklarını anlattı. Michael Madsen’ın oğlu Matthew Madsen 10 yaşında bir ilkokul öğrencisi.

Okula maske takarak gidiyor, ancak okul topluluğunun aktif bir üyesi olan babası, öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin maske takmadığını tahmin ediyor.

Michael Madsen süreci şu şekilde özetliyor: “Matthew eve hasta hissederek geldikten sonraki gün, sınıfından birinin testinin pozitif çıktığını bildiren bir e-posta geldi. E-posta, 18 aydır hepimizin korktuğu anın Matthew için geldiğine dair bir ipucuydu. Bu noktada, Matthew’un ateşi yükseldi ve soğuk algınlığı semptomları göstermeye başladı. Yaklaşık 48 saat sonra da testi pozitif çıktı. 84 yaşındaki annem bizimle yaşıyor ve aşı olmasına ve hafif semptomları olmasına rağmen, bu semptomların onu öldürmeye yeteceğinden endişelendim.”

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