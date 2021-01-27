Çocuklarda işitme kaybına dikkat!

Uzmanlar, pandemide maske kullanımı ve sosyal mesafeyle birlikte çocuklarda özellikle bademcik, geniz eti gibi problemlerin azaldığına dikkat çekerken, yoğun ekran maruziyetinin ise göz ve işitme sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar, ebeveynlerin bu konuda bazı belirtileri ciddiye alması gerektiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

PROBLEMİ ANLAMAK ZOR OLABILIYOR

Pandemi sürecinde hepimizin ekran maruziyeti arttı. Özellikle yüksek sesli kulaklık kullanımı işitme kaybına neden olabiliyor. Okul çağındaki çocuklar işitme problemleri olduğunu dile getirebiliyor ancak 5 yaş altındaki çocuklarda işitme problemlerini anlamak sorun olabiliyor. Bu yaş grubunda işitme problemleri ismi seslenildiğinde cevap vermeme, ilgi göstermeme şeklinde anlaşılabiliyor. Özellikle ismine tepki vermeyen çocuklarda mutlaka işitme problemleri düşünülmeli. Ayrıca 2-3 yaşına gelmesine rağmen basit kelimeleri dahi telaffuz etmekte güçlük çeken çocukların da işitme problemleri açısından teyit edilmesi gerekiyor.

YUTKUNMA GÜÇLÜĞÜ VARSA…

Covid-19 sürecinde bademcik iltihaplarıyla ilgili bir artış söz konusu değil. Bademcik iltihabı yutkunma esnasında boğaz ağrısı ve özellikle yüksek ateşle seyrediyor. Azalmayan ve beslenme problemi yaratacak kadar ciddi boğaz ağrısı yaşanan durumunda mutlaka hekime başvurulmalıdır.

İŞTE ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Kulak-Burun-Boğaz hastalıkları ile ilgili öksürükler özellikle geniz akıntısına bağlı olarak çok sık görülür. Mevsimsel alerjisi olan ve bu sebeple geniz akıntısı olan çocuklarda gıcık şeklinde öksürük yaygındır. Nefes almada zorluk ve hırıltı olursa mutlaka bir çocuk hastalıkları uzmanı çocuğun göğsünü dinlemelidir. Çocukların bazılarında ise Covid-19 bulguları ateş, kuru öksürük, halsizlik, burun akıntısı veya tıkanıklığı şeklinde başladığı unutulmamalıdır. Burun alerjisi olan çocuklarda alerjik astım ve bronşit gelişme ihtimalinin de daha yüksek olduğu bilinmelidir.

UYKUDA KONTROL EDİN

Geniz eti büyük olan çocuk hasta da olsa, sağlıklı da olsa burnundan nefes alamaz ve bunun sonucu olarak gece-gündüz sürekli ağzı açıktır. Çok ciddi durumlarda kaliteli uyku uyuyamama büyüme hormonu salınımını da etkileyebildiği için bu sorun bazen gelişme geriliğine de sebep olabilir. Ağzı açık duran, horlayan, uykuda nefesi duran, sürekli pozisyon değiştirerek hareketli uyuyan çocuklar mutlaka doktor kontrolünden geçmelidir.