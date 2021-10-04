‘Corona virüsü aşısı bağışıklığı zayıf kişilerde etki göstermeyebilir’

İtalya'da yapılan araştırmalar, iki doz corona virüsü aşısının bağışıklığı kuvvetli olmayan kişiler üzerinde yeterli etki sağlayamama ihtimalini ortaya koydu. Uzmanlar, üçüncü doz konusunda açıklamalarda bulundu.

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İtalya’da yapılan araştırmalar, corona virüsü aşılarının bağışıklığı zayıf kişiler üzerinde daha az etki gösterdiğini ortaya koydu. Reuters’ta yer alan habere göre, yapılan araştırmalarda, bağışıklığı düşük olan hastaların ortalama yüzde 30’unun aşılamadan sonra virüse karşı bağışıklık geliştirmediği belirlendi. Araştırmaları yürüten Roma’daki Bambino Gesu Hastanesi’nden yapılan açıklamada, geri kalan yüzde 70’lik grubun ikinci dozdan sonra sağlıklı bağışıklık geliştirdiği ve aşıya yanıt verdiği bildirildi.

Çalışamlar, immün yetmezlik hastalığı olan 21 hasta, kalp ve akciğer nakli yapılan 34 çocuk ve genç yetişkin ile karaciğer ve böbrek nakli olan 45 gençten oluşan bir grup arasında gerçekleştirildi.

EK KORUMA YÖNTEMLERİ ŞART

Araştırmayı yürüten uzmanlar, sonuçların, bağışıklığı düşük kişiler için ek koruma gerektirdiğini ortaya çıkardığını söyledi. Bambino Gesu’da klinik immünoloji ve aşı bilimi başkanı Profesör Paolo Palma, ‘Ortaya çıkan sonuçlar, bağışıklığı düşük, kronik rahatsızlığı olan veya kırılgan bünyelerdeki insanlar için ek üçüncü doz aşının gerekli olduğunu gösteriyor’ dedi.

Bilim insanları arasında, üçüncü doz aşının ne kadar geniş çapta konuşlandırılması gerektiği konusunda bir fikir birliği olmasa da ABD, ve İngiltere üçüncü doz aşı programları başlatırken,

İsrail üçüncü dozu zorunlu kılan ilk ülke olduklarını duyurdu.

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