Corona virüsünde yeni tehlike… Kan pıhtısı hafif ve orta belirtileri olan hastalarda da gelişebilir

Avrupa'da yapılan yeni bir araştırma, corona virüsünde yeni tehlikeyi gözler önüne serdi. Ölümcül olabilen kan pıhtılaşmasının, corona virüsünde hafif ve orta belirtileri olan hastalarda da gelişebileceği ortaya kondu.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın yol açtığı hasarla ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Avrupa’da yapılan ve sonuçları Thrombosis Research dergisinde yayınlanan çalışmada, tehlikeli bir kan pıhtısı türü olan venöz tromboembolizm (VTE) ile corona virüsünün bağlantısı incelendi. Çalışmada, corona virüsünü ağır geçiren hastaların yanı sıra, hafif semptomları bulunan kişilerde de kan pıhtısı riskinin arttığı belirlendi.

2 BİN 292 KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Hafif ve orta corona virüsü belirtileriyle hastaneye başvuran 2 bin 292 kişinin verilerini mercek altına alan uzmanlar, VTE söz konusu olmayan ve corona virüsünü hafif belirtilerle geçiren 200 kişiden birinde dört hafta sonra kan pıhtısı geliştiğini tespit etti. Semptomları orta seviyede olan kişilerde bu oran 200 kişide 5’e yükseldi.

Uzmanlar, hastanede tedavi gören ve kanda d-dimer proteini daha yüksek olan kişilerde tehlikeli kan pıhtısı riskinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu kişilere yüksek dozda kan sulandırıcı tedavisi uygulandığında ölüm riskinin ciddi oranda azaldığı belirtildi.