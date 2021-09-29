Corona virüsünü atlatan her üç kişiden biri semptomlardan kurtulamıyor

Oxford Üniversitesi uzmanları, corona virüsünü atlatan her üç kişiden birinde 'uzun Covid' semptomları görülebildiğini açıkladı. Yaş grupları ve cinsiyete göre değişkenlik gösteren semptomlar arasında en çok görülenler, nefes alma problemleri, kas ağrıları, bitkinlik, anksiyete ve depresyon olarak sıralandı.

Sozcu.com.tr

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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan corona virüsü etkisini sürdürürken, dünya genelinde 4.7 milyon insanın ölümüne yol açan salgının şifreleri çözülmeye çalışılıyor.

Virüse yakalandıktan sonra pek çok kişide uzun süreli semptomlar baş gösterirken, Oxford Üniversitesi’nde çarpıcı bir araştırmaya imza atıldı. Hastalığı atlatan 270 bin kişinin verilerini inceleyen uzmanlar, her üç kişiden birinde virüsü yendikten 3 ve 6 ay sonra bile semptomlar görüldüğünü tespit etti.

NEFES ALMA GÜÇLÜĞÜ, BİTKİNLİK, DEPRESYON



Yüzde 37’yi bulan oranda kişinin ‘uzun Covid’ ile mücadele ettiği belirtilirken, en çok görülen semptomların nefes alma problemleri, kas ağrıları, bitkinlik, anksiyete ve depresyon olduğu ifade edildi.

Çalışmada her yaş ve cinsiyetten kişilerin ‘uzun Covid’e maruz kalabildiğine dikkat çekildi. Ancak farklı gruplarda farklı semptomların görülebildiği vurgulandı. Yaşlılar ve erkeklerde nefes alma güçlükleri daha yaygınken, gençler ve kadınlarda daha fazla baş ağrısı, anksiyete ve depresyon tespit ediliyor.