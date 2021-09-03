Corona virüsünün Mu varyantı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakından takip ettiklerini duyurduğu "Mu varyantı" ile ilgili çarpıcı açıklamalar ABD'den ve diğer ülkelerden geldi.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü’nün uyarıda bulunarak, “Yakından izliyoruz” dediği Mu varyantı ile ilgili arka arkaya açıklamalar geldi…

ABD’nin önde gelen bilim insanlarından olan ve aynı zamanda Beyaz Saray Sağlık Danışmanı olarak görev yapan Anthony Fauci, Mu varyantı ile ilgili konuştu. Düzenlenen basın toplantısında son dönemde Güney Amerika’da hızla yayıldığı belirtilen Mu varyantı ile ilgili açıklama yapan Fauci adeta yüreklere su serpti.

Fauci, “Mu varyantının baskın virüs olma ihtimali çok olası değil. Delta varyantı ABD genelindeki baskın varyant olarak kalmaya devam etti. Vakaların yüzde 99’u Delta varyantı” dedi. Fakat Fauci, Mu varyantını yakından izlediklerini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamada Mu varyantının ABD, Japonya, Ekvador ve bazı AB ülkelerinde görüldüğünü duyurmuştu.

“DELTA VARYANTI ONUN YERİNİ ALIYOR”

Öte yandan Asya’nın önde gelen bilim insanlarından Dr. Sebastian Maurer-Stroh da Mu varyantı ile ilgili açıklama yaptı. Bilim, Teknoloji Araştırma Ajansı bünyesindeki Biyoenformasyon Enstitüsü’nün Yönetici Direktörü Dr. Maurer-Stroh, Mu varyantının toplam vakaların yüzde 1’inden bile az olduğunu açıkladı.

Ünlü bilim insanı, “Bir varyantın salgın olması için o mutasyona uğrayan virüsün fit olması gerek ve DSÖ de bu mutasyonun virüsün etkili olabileceği ihtimaline dolayısıyla izlendiğini söyledi” dedi. Dr. Maurer-Stroh, “Güney Amerika’da Lambda ve Mu varyantları da ortaya çıktı. Fakat bu varyantların oranı azalıyor. Delta varyantı onların yerini alıyor. Küresel açıdan baktığımızda Delta varyantı en dominant varyant olmaya devam ediyor” dedi.

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