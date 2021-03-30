Coronadan bir sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti

Giresun Prof. Dr. A İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde 2005 yılından itibaren poliklinik sekreteri olarak çalışan Özlem Hun Altürk, bir süre önce yakalandığı corona virüs nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Altürk, dün gece yaşamını yitirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Özlem Nuh Altürk’ün cenazesi öğle saatlerinde çalıştığı hastaneye götürülerek mesai arkadaşlarından helallik alındı. Ardından da Kayadibi camisine götürülen cenaze kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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