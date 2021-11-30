Coronaya yenik düşen genç hemşire geride 2 çocuk bıraktı

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde evli ve 2 çocuk annesi olan 25 yaşındaki hemşire yakalandığı corona virüsüne yenik düştü.

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İhsaniye İlçe Entegre Hastanesi’nde görevli Sultan Fidan yaklaşık 2 hafta önce corona virüsüne yakalandı. Durumu kötüleşen Fidan, Isparta'daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye cevap vermeyen Fidan hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fidan'ın küçük çocuğunun ise 8 aylık olduğu öğrenildi.

Fidan'ın ölümü kentte sağlık camiasını hüzne boğarken, genç hemşirenin cenazesinin korona virüs tedbirleri kapsamında toprağa verildiği öğrenildi. (İHA)

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