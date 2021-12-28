Covid-19 ile ilgili endişe veren araştırma: Kalbe ve beyne sıçrayabilir

Dünya çapında 281 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili endişe verici bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre corona virüsünün kalp ve beyne sıçrayabildiği tespit edildi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında 5.4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan ve çok ciddi sağlık komplikasyonlarına sebebiyet veren corona virüsü ile ilgili yeni bir araştırma ABD’de yapıldı… ABD’nin saygın kurumlarından Ulusal Sağlık Enstitüleri’nde görevli bilim insanları salgının ilk yılında hastalanarak yaşamını yitiren 44 hastadan elde ettikleri dokuları inceledi.

Uzmanlar, “uzun Covid-19” olarak da bilinen ve aylarca devam eden semptomlarla ilgili dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Bilim insanları Covid-19’a sebep olan virüsün hastaların beyin ve kalbine sıçrayabildiği ve aylarca bu organlarda yaşayabildiğini tespit etti.

Bilim insanları, SARS-CoV-2 RNA virüsünün kalp ve beyin başta olmak üzere vücudun birçok noktasında bulunduğunu duyurdu. Uzmanlar, uzun Covid-19’daki semptomların aylarca sürmesinin sebebi olarak bu keşfi öne sürdü. Öte yandan uzmanlar virüsün 230 gün boyunca bedende yaşayabildiğini aktardı.

Araştırmanın Nature dergisinde yayınlanmak üzere incelendiğine dikkat çeken bilim insanları açıklamalarda da bulundu. Araştırmayı yürüten Daniel Chertow, “Bizim sonuçlarımıza göre corona virüsü hava partikülleri aracılığıyla solunum yolu ve akciğerlerde olabiliyor fakat daha sonra vücudun birçok noktasında beyne kadar her yere ulaşabiliyor” dedi.

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