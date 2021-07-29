Covid hastanesi başhekimi: “Yatan 10 hastanın 9’u aşısız, tek çare aşı”

Yurt genelinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayıları arttı. İstanbul Anadolu yakasındaki en önemli Covid merkezi konumundaki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, corona virüsüyle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı.

Demirhan, “Delta virüs çok çabuk bulaşıyor. Dolayısıyla maske ve mesafe konusunda çok daha dikkat etmemiz gereken bir virüs mutasyonu sonucu gelişen varyant. Çok dikkat etmemiz lazım. Tek çaresi ve önlemi de insanların aşılı olması. İki doz aşımız varsa süresi de en az 3 ay geçmişse mutlaka 3’üncü doz aşıyı yaptırmamız gerekiyor. İki tane Sinovac’ımız varsa üçüncüsü Biontech olmalı veya 2 kez Biontech aşısıyla aşılanıp tam bağışık hale gelmeliyiz” diye konuştu.

“ŞU ANDA AŞI OLMAYANLAR HASTANEYE YATIYOR”

Bayram öncesine göre vaka sayısında beş kat artış yaşandığını belirten Demirhan, “Servislere bunun yansıması o kadar fazla değil. Çünkü insanlarımızın çoğu aşılı. Aşılı olanlarda çok ciddi bir corona virüsü enfeksiyonu görmüyoruz. Çok enfeksiyon gördüğümüz kişiler ki yüzde 90-95’i aşı olmayan kimseler. “Aşı olmayanların pandemisi” diyoruz buna biliyorsunuz. Şu anda aşı olmayanlar hastaneye yatıyor ve yoğun bakımlara aldığımız hastalar. 10 hastadan 9’u aşılanmamış kişi. Onun için aşı son derece önemli. Aşı yaparsak kendimizi ve çevremizi koruyabiliriz. Tüm insanları aşı merkezlerine bekliyoruz. Elimizde ülke nüfusunu iki kez aşılayacak kadar aşımız var. Aşı lojistiğinde, aşının temininde hiçbir problemimiz yok. Aşı merkezlerinde sağlıkçılarımız, sağlık tesislerimiz yeterli” şeklinde konuştu.

“AŞI PROGRAMIMIZI TAMAMLAMAZSAK NORMALLEŞMEDE GERİ ADIM ATACAĞIZ”

Demirhan, şöyle devam etti:

“Sonbaharda okullar açılacak, üniversiteler açılacak. Sosyal yaşam yeniden başlayacak. Biz bu aşılamayı tamamlayamazsak, yüzde 75 seviyesine çıkaramazsak belki tekrardan kısıtlamalar gündeme gelebilecek. Onun için mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Aşıyla birlikte tedbirleri de unutmamamız lazım. Aşı programımızı tamamlamazsak belki bizler normalleşmede geri adım atacağız. Yani tiyatroya, sinemaya gidemeyeceğiz. Sosyalleşemeyeceğiz, tekrar kısıtlamalar geri dönecek. Futbol sahalarına basket sahalarına giremeyeceğiz. Kazanmış olduğumuz kazanımları geri iade etmiş olacağız” dedi.

Aşı karşıtı olmak, bilim dışı çağ dışı düşünmek demek diyen Demirhan, “Biliyorsunuz Amerika’da Simon diye bir arkadaş aşı karşıtlığı yapıyordu, sosyal medyada da öndeydi. Maalesef corona virüsünden kaybedildi. Aşı olmadığı için öldü. Bunlar bilim dışı, çağ dışı görüşler. Aşılar son derece güvenli. Aşıların ciddi yan etkileri yok. Onun için rahat olabiliriz. Vatandaşlarımızdan ricam, Sağlık Bakanlığı teşkilatı ve bakanlık siteleri dışında her duydukları şeye inanmamaları. Ciddi ve doğru bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından tüm vatandaşlarımıza sunuluyor” diye konuştu.

DHA

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