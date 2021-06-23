Delta Plus varyantı nedir? Neden endişe yaratıyor?

Hindistan, 40 yeni vakada corona virüsün delta varyantının K417N adlı mutasyonu taşıyan cinsinin tespit edildiğini açıkladı.

Delta Plus olarak adlandırılan mutasyonlu varyantın daha bulaşıcı olabileceği uyarısında bulunan Hindistanlı yetkililer eyaletlere test sayısını artırma çağrısında bulundu.

İngiltere kamu sağlığı bültenine göre Türkiye’de de bir kişide Delta Plus varyantına rastlandı.

Corona virüsün Delta Plus varyantı hakkında bilinenler şu şekilde:

DELTA PLUS MUTASYONU NEDİR?

Hindistan’da Delta Plus adı verilen corona virüs mutasyonunun varlığı ilk olarak 11 Haziran’da İngiltere’de yayımlanan kamu sağlığı bülteninde bildirildi.

Hindistan’da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahip.

Bazı bilim insanları bu mutasyonun, Delta varyantında görülen diğer özelliklerle de bir araya geldiğinde bulaşıcılığı artıracağından endişe duyuyorlar.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “K417N adlı mutasyon, bağışıklık sisteminden sıyrılma özellikleri bulunan Beta varyantında (B.1.351) da görüldüğü için mercek altına alınmıştır” ifadesi yer aldı.

Hindistan’ın önemli virologlarından Shahid Jameel, K417N’in tedavi edici monoklonal antikor karışımının etkinliğini azalttığının bilindiğini söyledi.

NERELERDE GÖRÜLÜYOR?

Dünyada 16 Haziran itibarıyla 11 ülkede en az 197 vakada tespit edildi

İngiltere’de 36, Hindistan’da 8, Japonya’da 15, Nepal’de 3, Polonya’da 9, Portekiz’de 22, Rusya’da 1, İsviçre’de 18, Türkiye’de 1 ve ABD’de 83 vaka bildirildi.

Hindistan’dan yapılan açıklamada şimdiye kadar varyantın 40 vakada görüldüğü ve mutasyonun görüldüğü ilk vakanın 5 Nisan’da bildirildiğini ifade edildi.

İngiltere ilk 5 vakanın 26 Nisan’da görüldüğünü ve bu kişilerin Nepal ya da Türkiye’de bulunan veya transit geçen kişiler ile temas edenler arasında olduklarını açıkladı.

Şimdiye kadar ne Hindistan’da ne de İngiltere’de bu varyant nedeniyle can kaybı bildirilmedi.

NEDEN ENDİŞE YARATIYOR?

Hem Hindistan’da hem de dünyanın geri kalanında aşıların bu mutasyona karşı etkinliği araştırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) Reuters’a yapılan açıklamada “WHO Delta varyantının bir parçası olarak bu mutasyonu da tüm diğer Endişe Verici Varyantlar gibi inceliyor” ifadesi yer aldı.

Açıklamada “Şu anda bu mutasyon yaygın gözükmüyor ve Delta varyantlarının çok küçük bir bölümünde görülüyor… Hem Delta hem de diğer Endişe Verici Varyantlar daha fazla bulaşma özellikleri gösterdiklerinden kamu sağlığı açısından daha büyük risk oluşturuyorlar” denildi.

Delta Plus mutasyonunun Hindistan’da yeni bir corona virüs dalgası oluşturmaya neden olabileceğinden endişe duyuluyor.

Hindistan’ın tıbbi araştırma konseyinden Tarun Bhatnagar, “Mutasyon tek başına üçüncü bir dalga yaratmaya yeterli olmasa da… nedenlerden biri olabilir” (Reuters)

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