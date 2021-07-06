Delta varyantı, ABD’de COVID-19 enfeksiyonlarının yüzde 80’inden fazlasına neden oluyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından desteklenen Scripps Research’ün Outbreak.info tarafından derlenen verilerine göre; Delta varyantı Kansas, Arkansas, Connecticut ve Missouri’deki yeni corona virüsü enfeksiyonlarının yüzde 80’inden fazlasını oluşturuyor.

Yayınlanan verilere göre Missouri’de yeni vakaların yüzde 96’sından fazlası Delta’dan kaynaklanıyor. Bu dört eyalette de aşılama oranları yüzde 40’ın altında. CDC’ye göre ülkenin ortalaması ise yüzde 47.4.

İlk olarak Hindistan’da bulunan Delta varyantı, ABD’de baskın olan Alpha varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı. Delta varyantı ayrıca, bağışıklık tepkisinden kısmen kaçınmasına yardımcı olan mutasyonlara da sahip.

ABD’DE DELTA KAYNAKLI VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Delta varyantının, ABD’de özellikle aşılamanın düşük olduğu bölgelerde yeni COVID-19 vakalarına yol açtığı düşünülüyor. Delta’nın yeni vakaların yüzde 78’ine neden olduğu Nevada’nın yanı sıra, Delta oranlarının yüksek olduğu Missouri ve Arkansas da ABD’de fazla sayıda yeni COVID-19 enfeksiyonuna sahip bölgeler arasında.

Johns Hopkins Üniversitesi’ne göre; Missouri, Arkansas ve Nevada’nın hepsinde ortalamanın altında aşılama oranları var: Arkansas’ta yüzde 32, Missouri’de yüzde 36 ve Nevada’da ise aşılama oranı yüzde 39.

Düşük aşılama oranları Delta varyantı ile birleştiğinde yüksek riskli bölgelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ancak aşılama oranları ve yeni enfeksiyonların sayısı arasında bir ilişki olduğu her zaman için geçerli değil.

Örneğin; insanların ortalamanın altında yüzde 39’unun tamamen aşılandığı Kansas, nispeten düşük sayıda yeni COVID-19 vakasına sahip. Ve insanların yüzde 32’sinin tam olarak aşılandığı Louisiana’da, yeni enfeksiyonların sadece yüzde 33’üne Delta neden oluyor.

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