‘Delta varyantı aşısızların pandemisidir’

Türk Tabipler Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu Başkanı ve Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Nasır Nesanır, küresel anlamda giderek baskın hale gelen Delta varyantından aşısızların daha fazla etkileneceğini, bu nedenle aşısızların pandemisi olacağını söyledi.

Aşısızların pandemisinde hastaneye yatış, yoğun bakım ve ölüm verilerini daha fazla ön plana çıkacağını söyleyen Nesanır, “ABD'de hem başka ülkelerde ölümlerin yüzde 98'i aşısız kişilerde görülüyor. Aşısızların pandemisi bundan sonra bireysel, topluluk, mahalle, ilçe, il, bölge, ülke düzeyinde görülecektir.

Yüksek aşılama alanlarıyla çevrili düşük aşılı bir bölge için salgının şiddeti çok yüksek olur. Salgın sağlık sistemini tıkayacak ve daha fazla insan ölecek.

Aynı zamanda virüs aşılamanın düşük olduğu bir bölgede aynı anda çok fazla kişiye bulaşırsa yüksek aşılı bölgelere sıçrayarak salgınının şiddetini artıracak. Bu durumda belirleyici olan aşılamanın hızının delta virüsünün yayılma hızını geçebilmesidir” diyerek varyantın önlenmesinde doğru ve şeffaf bilginin önemine dikkat çekti.

“DELTA ORJİNAL VİRÜSTEN YÜZDE 225 DAHA FAZLA YAYILIYOR”

Nesanır, Delta varyantı nedeniyle Afrika'nın pandeminin bir buçuk yıl içindeki en kötü haftasını yaşadığına dikkat çekti. Nesanır, “26 Afrika ülkesi, onaylanmış Covid-19 vaka sayılarının Mayıs ayına kıyasla Haziran ayında yaklaşık yüzde 50 veya daha fazla arttığını açıkladı.22 Afrika ülkesinde onaylanan Delta varyantının, orijinal virüsten yüzde 225 daha hızlı yayıldığı tespit edildi”şeklinde konuştu.

“GÜNEYDOĞU ASYA ÜLKELERİ KABUSU YAŞIYOR”

Güneydoğu Asya ülkelerinin de hızla yayılan Delta varyantı ve aşılama hızının düşük olması nedeniyle bir kabusu yaşadığını söyleyen Nesanır, “800 milyon insanın yaşadığı Güneydoğu Asya ülkelerinde salgın Delta varyantının etkisi ile Latin Amerika ve Hindistan gibi daha önce ağır darbe almış yerleri geride bıraktı. Vakalar geçen hafta yüzde 41 artarak yarım milyonun üzerine çıktı. Ölümler, Çarşamba gününe kadar geçen yedi gün içinde yüzde 39 artarak dünyadaki en hızlı artışı gördü” dedi.

”TÜRKİYE'DE BAĞIŞIKLIK İÇİN YÜZDE 85 AŞILAMA GEREKİYOR”

Delta varyantının diğer virüs türlerine göre yüzde 50 daha bulaşıçı ve daha hızlı yayıldığını hatırlatan Nesanır, “Delta için öngörülen bulaşma katsayısına göre Türkiye'de daha önce nüfusun yüzde 70 aşılanılırsa erişilebileceği düşünülen kitle bağışıklığının artık yüzde 85 olması gerektiğini söyleyebiliriz” diyerek aşılanmamış kişilerin risk altında olduğunu kaydetti.

BÜYÜKLER AŞILANDIKÇA, GENÇ VE AŞISIZLAR RİSK ALTINA OLACAK

Çocuklar ve 50 yaşın altındaki yetişkinlerde delta enfeksiyonunun 2,5 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken Nesanır, şimdiye kadar 5 ila 12 yaş arası çocuklar için hiçbir aşının onaylanmadığını, onlarca ülkede 12-18 yaş grubuna aşıya başlanılmadığını hatırlattı. Daha büyük yaş grupları aşılandıkça daha genç ve aşısız olanların herhangi bir varyantla Covid-19’a yakalanma riskinin daha yüksek olacağını kaydetti.