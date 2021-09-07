Delta’dan sonra yeni varyant C.1.2 hakkında bilinenler

Güney Afrika'da ortaya çıkan ve yeni bir varyant olan C.1.2, yayılma hızı ile diğer mutasyonlara oranla daha hızlı seyrediyor. Uzmanlar, varyantın yol açabileceği yeni tehlikeler konusunda uyarırken, aşının C.1.2 üzerindeki etkileri de tartışılıyor...

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya, corona virüsün Delta varyantına odaklanmış olsa da, Güney Afrika’da yeni bir varyantın tespit edildiği bildirildi.

C.1.2 varyantı olarak anılan ve henüz Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tanımlanmayan bu varyant, içerdiği mutasyonların sayısı ve üreme hızıyla bilim insanlarının dikkatini çekmeye başladı.

Orijinal corona virüs varyantı Çin’de ortaya çıktığından beri, C.1.2’nin en fazla mutasyon taşıyan varyant olduğu bildiriliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yayınlanan ancak henüz resmi onay aşamasından geçmemiş bir raporda, C.1.2 varyantının ilk olarak Mayıs 2021’de Gauteng ve Mpumalanga eyaletlerinde tanımlandığını; o zamandan beri diğer Güney Afrika eyaletlerinde ve ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mauritius, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre’de görüldüğü belirtiliyor.

Raporda, C.1.2 varyantı birden fazla mutasyon taşıdığı için diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Henüz resmi onay almayan araştırmalar, aşının C.1.2 varyantı üzerinde koruma sağlamama ihtimalinin varlığından söz ediyor.

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, “Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

WHO: TAKİP EDİYORUZ

C.1.2 varyantının WHO tarafından ne zaman ‘endişe verici varyantlar’ kategorisine alınıp alınmayacağı henüz bilinmese de artan bulaşıcılık oranları ve hastaneye yatış süreleri, bu süreci hızlandıracak gibi gözüküyor. WHO sözcüsü Margaret Harris, bir Birleşmiş Milletler brifinginde verdiği demeçte varyantı izlediklerini, ancak yayılıyor gibi görünmediğini söylemişti.

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